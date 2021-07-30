Мурашко поручил проверить информацию о кубанской семье, якобы пострадавшей от прививки
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о семье из Краснодарского края, которая якобы пострадала после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Некоторое время назад в соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения, в которых говорилось, что у школьницы из Краснодара, якобы после прививки от COVID-19, с разницей в несколько дней умерла вся семья.
Ранее председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что в Северной столице фиксируются смертельные случаи среди вакцинированных от коронавируса, однако это связано с сопутствующими заболеваниями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Мурашко поручил проверить информацию о кубанской семье, якобы пострадавшей от прививки
- СМИ: Один рабочий умер в результате взрыва на химкомбинате в Ростовской области
- Крым получит более 2 млрд рублей на обеспечение надёжной подачи питьевой воды
- Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио
- Теннисисты Веснина и Харацев обеспечили российский финал токийской Олимпиады в миксте
- Актер из «Марша Турецкого» найден мертвым в своей квартире в Москве
- СМИ сообщили об отказе Черчесова возглавить сборную Ирака
- Жириновский предложил создать отдельные вагоны для одиноких россиян
- Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
- Песков заявил, что Белоруссия не обращалась к России по вопросу размещения российских ВС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru