Мурашко поручил проверить информацию о кубанской семье, якобы пострадавшей от прививки

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о семье из Краснодарского края, которая якобы пострадала после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Некоторое время назад в соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения, в которых говорилось, что у школьницы из Краснодара, якобы после прививки от COVID-19, с разницей в несколько дней умерла вся семья.

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что в Северной столице фиксируются смертельные случаи среди вакцинированных от коронавируса, однако это связано с сопутствующими заболеваниями.