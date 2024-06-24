Мурашко: 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что 14 человек, которые пострадали при ракетном ударе со стороны Украины по Севастополю, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Его слова приводит РИА Новости.

«14 человек в тяжелом состоянии», - рассказал он в кулуарах IX Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

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Также он сообщил, что было принято решение эвакуировать 22 пациента из Севастополя, включая 11 детей, в московские больницы. При этом он отметил, что двое человек подключены к ИВЛ.

Ранее 23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал о гибели четырех человек и еще 151 пострадавшем.

В МИД РФ заявили, что причастность США к террористической атаке на Севастополь никаких сомнений не вызывает, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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