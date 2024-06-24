Мурашко: 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что 14 человек, которые пострадали при ракетном ударе со стороны Украины по Севастополю, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Его слова приводит РИА Новости.

«14 человек в тяжелом состоянии», - рассказал он в кулуарах IX Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».