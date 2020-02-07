Мумию потомка маркиза из армии Наполеона нашли в московской квартире
В Москве полицейские нашли мумифицированные останки 79-летнего преподавателя МГТУ им. Баумана Сергея Пельпора.
Пожилой мужчина лежал на своей кровати, экспертиза показала, что он скончался четыре года назад. Стражи порядка вскрыли квартиру пенсионера после жалоб соседей на неприятный запах.
Покойный происходил из французского рода маркизов де Лафит де Пельпор. В честь этой семьи названа одна из станций парижского метро. Предок преподавателя Луи Пельпор попал в Россию вместе с армией Наполеона, он попал в плен и после окончания войны остался в стране.
Сергей Пельпор был старшим из ныне живущих представителей рода. Он преподавал на кафедре систем автоматического управления Бауманки.
Родственники Пельпора рассказали, что пенсионер страдал от психического расстройства в виде мании преследования. Он отказался от общения с близкими, жены и детей у него не было, сообщает «Московский комсомолец».
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