Мумию потомка маркиза из армии Наполеона нашли в московской квартире

Покойный происходил из французского рода маркизов де Лафит де Пельпор. В честь этой семьи названа одна из станций парижского метро. Предок преподавателя Луи Пельпор попал в Россию вместе с армией Наполеона, он попал в плен и после окончания войны остался в стране.

Сергей Пельпор был старшим из ныне живущих представителей рода. Он преподавал на кафедре систем автоматического управления Бауманки.

Родственники Пельпора рассказали, что пенсионер страдал от психического расстройства в виде мании преследования. Он отказался от общения с близкими, жены и детей у него не было, сообщает «Московский комсомолец».

