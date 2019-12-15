Макрон попросил Россию вернуть во Францию останки соратника Наполеона
Французский лидер Эммануэль Макрон распорядился начать кампанию по возвращению из России останков генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона. Об этом сообщило со ссылкой на источники издание Le Point.
Тема обсуждалась в разговоре Макрона с президентом России Владимиром Путиным на «нормандском» саммите в Париже 9 декабря.
В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия окажет содействие в передаче останков генерала, если из Франции поступит соответствующий запрос.
Останки Гюдена были обнаружены во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска. Чтобы идентифицировать их, потребовалось провести генетическую экспертизу, так как в могиле не было ни формы, ни знаков отличия.
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