Мотоциклист получил год колонии за избиение сотрудника ГИБДД

В Белгородской области суд приговорил к одному году колонии-поселения 56-летнего местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на управление Следственного комитета России по Белгородской области.

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Сообщается, что вечером 9 июля 2022 года инспектор ДПС остановил пьяного мотоциклиста без шлема. Чтобы помочь задержать нарушителя, на место прибыли сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Однако фигурант оказал сопротивление и ударил правоохранителя кулаками по лицу.

Ранее водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть женщину 1958 года рождения и ее внука пяти лет в подмосковных Озерках. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ГИБДДУголовное НаказаниеМотоциклисты

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