Мотоциклист получил год колонии за избиение сотрудника ГИБДД

Сообщается, что вечером 9 июля 2022 года инспектор ДПС остановил пьяного мотоциклиста без шлема. Чтобы помочь задержать нарушителя, на место прибыли сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Однако фигурант оказал сопротивление и ударил правоохранителя кулаками по лицу.

Ранее водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть женщину 1958 года рождения и ее внука пяти лет в подмосковных Озерках. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

