Один человек погиб в аварии с микроавтобусом в Ростовской области
В Сальском районе Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибла женщина, еще десять человек госпитализированы с травмами. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
По данным инспекции, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Среди госпитализированных есть 11-летний ребенок, передавал ранее «Интерфакс».
Автомобили столкнулись на восьмом километре дороги Сальск-Яшалта. Водитель легковой машины не справился с управлением из-за мокрой дороги, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Газелью".
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