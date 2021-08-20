Один человек погиб в аварии с микроавтобусом в Ростовской области

В Сальском районе Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибла женщина, еще десять человек госпитализированы с травмами. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

По данным инспекции, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Среди госпитализированных есть 11-летний ребенок, передавал ранее «Интерфакс».

Автомобили столкнулись на восьмом километре дороги Сальск-Яшалта. Водитель легковой машины не справился с управлением из-за мокрой дороги, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Газелью".

