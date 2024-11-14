Мост в Крыму обрушился из-за фуры с перегрузом
Обрушение моста в Крыму произошло из-за фуры с перегрузом на 13 тонн. Начальник пожарно-спасательного отряда МЧС РФ по региону Сергей Сорокин рассказал РЕН ТВ, что недалеко от места ЧП был дорожный знак с указанием максимальной нагрузки на мост — не более 18 тонн. При этом фура перевозила порядка 30 тонн груза.
Сейчас специалисты продолжают разбор завалов. Работы ведутся с помощью специальной техники и восстановительного поезда. Легковой автомобиль уже убран, осталось вывезли большегруз и бетонные плиты, уточнил Сорокин.
Автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе республики, обрушился вечером в среду, 13 ноября. В момент ЧП на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Пострадали водители этих транспортных средств, они госпритализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. В связи с инцидентом временно приостановлены железнодорожные грузоперевозки в Запорожскую область из Крыма. Стоимость восстановительных работ, по оценке властей, обойдется в 180 млн руб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru