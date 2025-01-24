Мост рухнул через реку Валдайка в тверской деревне Михайловское

В тверской деревне Михайловское рухнул мост через реку Валдайка, сообщили в региональном МЧС.

Число проездов по платным дорогам за год выросло на треть

В ведомстве добавили, что движение в населенный пункт осуществляется по объездной дороге.

О пострадавших не сообщается, жизнедеятельность населенного пункта не нарушена.

Ранее в Москве отремонтировали участок Лефортовского тоннеля у Русаковской эстакады, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС России
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