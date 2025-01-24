Мост рухнул через реку Валдайка в тверской деревне Михайловское
24 января 202513:59
В тверской деревне Михайловское рухнул мост через реку Валдайка, сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве добавили, что движение в населенный пункт осуществляется по объездной дороге.
О пострадавших не сообщается, жизнедеятельность населенного пункта не нарушена.
Ранее в Москве отремонтировали участок Лефортовского тоннеля у Русаковской эстакады, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru