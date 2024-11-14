Москвичку приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии

Кроме того, осужденной запретили администрировать сайты в течение трех лет. Суд счел Бережинскую виновной в размещении соответствующих публикаций и комментариев к ним в соцсети «ВКонтакте».

До оглашения приговора женщина находилась под подпиской о невыезде, у нее двое несовершеннолетних детей. Бережинскую заключили под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

Ранее Тушинский суд Москвы признал педиатра Надежду Буянову виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

