Москвичку приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии

Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Ближайшие восемь лет она проведет в колонии общего режима, сообщило РИА Новости.

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Кроме того, осужденной запретили администрировать сайты в течение трех лет. Суд счел Бережинскую виновной в размещении соответствующих публикаций и комментариев к ним в соцсети «ВКонтакте».

До оглашения приговора женщина находилась под подпиской о невыезде, у нее двое несовершеннолетних детей. Бережинскую заключили под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

Ранее Тушинский суд Москвы признал педиатра Надежду Буянову виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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