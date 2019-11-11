Москвичка, выпавшая из окна с детьми, оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром выпала женщина с двумя детьми, была обнаружена предсмертная записка. Об этом рассказал старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Она сообщила, что гибель женщины не носит криминальный характер.
Уточняется, что в письме погибшая попросила никого не винить в произошедшем.
Ранее НСН писала, что трехлетний ребенок выпал из окна 17 этажа дома в одном из дворов посёлка ВНИИССОК Одинцовского района Московской области. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левого плеча.
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