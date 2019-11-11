3-летний ребенок выжил после падения с 17 этажа

Трехлетний ребенок выпал из окна 17 этажа дома в одном из дворов посёлка ВНИИССОК Одинцовского района Московской области. Инцидент произошел 31 октября около 16 часов.

Как пишет сайт KP.Ru, в этот день девочка находилась в квартире со своей 15-летней тетей. Известно, что ребенок выпал из окна в тот момент, когда «няня» ненадолго вышла в магазин. На обратном пути тетя девочки обнаружила ее на траве под окном.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левого плеча. Однако состояние девочки быстро стабилизировалось, и она была переведена в травматологию.

Ребенка выписали из больницы в минувшую пятницу, 8 ноября. По словам врачей, такое быстрое выздоровление ребенка можно считать чудом.

