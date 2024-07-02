Москвичка рассказала о взрыве газового баллона на крыше автобуса

Водитель автобуса, на крыше которого взорвался газовый баллон, пострадал в ходе инцидента, сообщила «Газете.Ru» очевидица события Мария.

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По ее словам, взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек. При этом кроме водителя травм никто не получил.

«Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо. Службы приехали очень быстро: случился взрыв, через минуту мы подошли посмотреть, что случилось, у автобуса уже стояло несколько карет скорой помощи», — сообщила она.

Ранее в Москве загорелась кабина строительного крана на Выборгской улице, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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