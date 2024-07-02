Москвичка рассказала о взрыве газового баллона на крыше автобуса
Водитель автобуса, на крыше которого взорвался газовый баллон, пострадал в ходе инцидента, сообщила «Газете.Ru» очевидица события Мария.
По ее словам, взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек. При этом кроме водителя травм никто не получил.
«Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо. Службы приехали очень быстро: случился взрыв, через минуту мы подошли посмотреть, что случилось, у автобуса уже стояло несколько карет скорой помощи», — сообщила она.
Ранее в Москве загорелась кабина строительного крана на Выборгской улице, передает «Радиоточка НСН».
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