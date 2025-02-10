Москвичка при помощи пылесоса поймала попавшую в квартиру змею

Москвичка с помощью пылесоса смогла поймать змею, попавшую к ней в квартиру. Об этом сообщил телеканал «360».

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Сообщается, что инцидент произошел на улице Академика Волгина. Жительница одной из квартир нашла рептилию в ванной комнате и смогла при помощи пылесоса обезвредить змею, после чего вызвала сотрудников экстренных служб.

Как именно пресмыкающееся смогло попасть в квартиру, не уточняется. Известно, что змея была агрессивной и представляла угрозу для людей.

Ранее в столичную службу 112 поступил вызов о найденной в гостиничном номере змее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЖивотныеМоскваПроисшествия

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