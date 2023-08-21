Москвич отдал телефонным мошенникам полтора миллиона рублей

Как рассказала изданию глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, злоумышленники разыграли классическую схему с попавшим в ДТП родственником.

В частности, потерпевшему позвонила некая дама, чей голос был похож на жену его сына. Она рассказала, что попала в ДТП, в котором пострадал человек. Позже с москвичом связался неизвестный мужчина, который назвал себя помощником его сына и предложил за деньги решить вопрос с уголовным преследованием.

В итоге испугавшийся пенсионер передал неизвестному 1,5 млн рублей, после чего «помощник» перестал выходить на связь. Обман вскрылся после того, как мужчина связался с сыном и понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее Турецкие спецслужбы задержали мошенника, пытавшегося подделать голос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью искусственного интеллекта, с целью обмануть высокопоставленных чиновников и бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

