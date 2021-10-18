Москва запросила информацию у Албании о гибели четырех россиян
18 октября 202122:31
СК РФ ожидает детальной информации о гибели четырех российских туристов на курорте в Албании. Об этом сообщает «Интерфакс».
Погибла семейная пара, их дочь и ее молодой человек. Их тела были обнаружены в SPA-зоне отеля в деревне Керрет.Среди погибших Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет).
Трагедия произошла 15 октября. Отмечается, что следствию содействуют МИД РФ.
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18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru