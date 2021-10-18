Москва запросила информацию у Албании о гибели четырех россиян

Погибла семейная пара, их дочь и ее молодой человек. Их тела были обнаружены в SPA-зоне отеля в деревне Керрет.Среди погибших Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет).

Трагедия произошла 15 октября. Отмечается, что следствию содействуют МИД РФ.

