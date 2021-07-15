Московский врач-гинеколог Лернер погиб в ДТП на мотоцикле

Известный акушер-гинеколог Феликс Лернер разбился насмерть на своём мотоцикле на юго-востоке Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия. На Лермонтовском проспекте он врезался в легковой автомобиль.

Как уточняет Telegram-канал столичного управления ГИБДД, авария произошла по вине водителя иномарки – он повернул на красный сигнал светофора на перекрестке.

Стаж работы Леренера в качестве акушера-гинеколога составляет около 30 лет. Практиковал в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова.

