Московский врач-гинеколог Лернер погиб в ДТП на мотоцикле
Известный акушер-гинеколог Феликс Лернер разбился насмерть на своём мотоцикле на юго-востоке Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия. На Лермонтовском проспекте он врезался в легковой автомобиль.
Как уточняет Telegram-канал столичного управления ГИБДД, авария произошла по вине водителя иномарки – он повернул на красный сигнал светофора на перекрестке.
Стаж работы Леренера в качестве акушера-гинеколога составляет около 30 лет. Практиковал в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова.
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