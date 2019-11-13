Московский школьник украл у родителей 2,5 млн рублей для раскрутки Telegram-канала

Московский школьник украл из сейфа родителей 2,5 миллиона рублей и отдал их мошеннику для раскрутки своего Telegram-канала. Как уточняет АГН Москва, злоумышленник отправил подростку в мессенджере «бизнес-предложение».

Поясняется, что познакомился с мошенником 13-летний школьник около трех месяцев назад. Во вторник, 12 ноября, в полицию обратилась мать подростка, которая заявила о пропаже средств. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», мальчик сразу сознался в содеянном. Он рассказал, что самостоятельно переводил денежные средства на карту злоумышленнику, а также встречался с ним лично для передачи их.

Сейчас сотрудниками полиции возбуждена проверка.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что в такой формулировке есть некое противоречие, но это не означает, что таким образом государство расписалось в своей неспособности заблокировать сервис.