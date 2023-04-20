Московский Политех из-за кори перевел ряд групп на дистанционное обучение

Московский Политех в целях профилактики распространения кори перевёл 11 групп студентов на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости.

В вузе пояснили, что диагноз подтвердился у одного студента, принятое решение о дистант касается тех обучающихся, которые контактировали с ним.

Также в Московском Политехе добавили, что заразившийся корью студент находится в больнице.

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ФОТО: Артур Лебедев//РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияКарантинМосква

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