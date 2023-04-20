Московский Политех из-за кори перевел ряд групп на дистанционное обучение
20 апреля 202318:05
Московский Политех в целях профилактики распространения кори перевёл 11 групп студентов на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости.
В вузе пояснили, что диагноз подтвердился у одного студента, принятое решение о дистант касается тех обучающихся, которые контактировали с ним.
Также в Московском Политехе добавили, что заразившийся корью студент находится в больнице.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Московский Политех из-за кори перевел ряд групп на дистанционное обучение
- Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края
- Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира
- Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию
- «Коммерсант»: Росавиации предложили обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры
- В Латвии запретили праздновать День Победы
- «Внеплановый демонтаж»: В SpaceX объяснили неудачный запуск Starship
- МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
- Губернатор Красноярского края Усс заявил об отставке
- Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru