Московский Политех из-за кори перевел ряд групп на дистанционное обучение

Московский Политех в целях профилактики распространения кори перевёл 11 групп студентов на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости.

В вузе пояснили, что диагноз подтвердился у одного студента, принятое решение о дистант касается тех обучающихся, которые контактировали с ним.

Также в Московском Политехе добавили, что заразившийся корью студент находится в больнице.

