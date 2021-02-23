Московский пешеход находится в коме после наезда на него автомобиля

Владелец автомобиля совершил наезд на человека на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на Таллинской улице в районе дома 8.

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Пострадавший госпитализирован, он находится в коме. У него закрытая черепно-мозговая травма.

22 февраля один человек погиб и девять пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск - Абакан - Богучаны в Красноярском крае.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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