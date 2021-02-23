Московский пешеход находится в коме после наезда на него автомобиля
23 февраля 202102:05
Владелец автомобиля совершил наезд на человека на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
ДТП произошло на Таллинской улице в районе дома 8.
Пострадавший госпитализирован, он находится в коме. У него закрытая черепно-мозговая травма.
22 февраля один человек погиб и девять пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск - Абакан - Богучаны в Красноярском крае.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru