Московские власти подали в суд на «Что? Где? Когда?»

Департамент городского имущества Москвы подал иск против региональной общественной организации «Объединение любителей телепрограммы «Что? Где? Когда?», сообщает пресс-служба Арбитражного суда столицы.

Власти Москвы намерены взыскать с ответчика задолженность по договору аренды, который был заключён ещё в 1995 году, в размере почти 1,9 миллиона рублей, в том числе пени в размере 325 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 16 февраля.

Ранее магистра телеигры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя обвинили в жульничестве во время съемок программы «Кто хочет стать миллионером». Позже игрок заявил, что сожалеет о том, что его действия нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?», и принёс извинения всем людям, которым его участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред.

