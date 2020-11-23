Московские туристы попали в снежный плен в Абхазии

Несколько туристов из Москвы во время восхождения на горы попали в снежный плен, сообщается на официальном сайте МЧС Республики.

Туристы смогли сообщить спасателям о том, что их настиг мощный снегопад, только спустя три дня. Спасательная операция длилась всю ночь.