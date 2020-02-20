Два немца погибли при сходе лавины в Норвегии
20 февраля 202022:59
Сход снега произошел на норвежском острове Западный Шпицберген, в результате чего погибли два туриста из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Природное явление произошло в 15-20 км к югу от поселка Баренцбург. На место происшествия прибыли спасатели и поисковая собака. По данным агентства, погибшие были туристами, путешествовавшими в составе группы.
Ранее в феврале сообщалось о сходе лавины в Армении. Тогда погибли трое военнослужащих, еще одного удалось спасти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
- Проезд автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами пытались заблокировать
- Российский Су-24 подвергся атаке со стороны боевиков в Сирии
- Экс-помощницу вице-премьера обвинили в получении взяток на 4 млн рублей
- Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата