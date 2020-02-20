Два немца погибли при сходе лавины в Норвегии

Сход снега произошел на норвежском острове Западный Шпицберген, в результате чего погибли два туриста из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Природное явление произошло в 15-20 км к югу от поселка Баренцбург. На место происшествия прибыли спасатели и поисковая собака. По данным агентства, погибшие были туристами, путешествовавшими в составе группы.

Ранее в феврале сообщалось о сходе лавины в Армении. Тогда погибли трое военнослужащих, еще одного удалось спасти.

