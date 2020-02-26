Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Москве продолжается волна «минирований» различных объектов. На этот раз четыре районных суда столицы были эвакуированы после получения писем так называемых «почтовых террористов», рассылающих угрозы по e-mail.

«Чертановский, Басманный, Люблинский и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании», - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

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Напомним, что волна подобных сообщений в разных городах России тянется с конца 2019 года. «Почтовые террористы» рассылали сообщения о «минировании» судов, торговых центров, станций метро, вокзалов, школ и других объектов. Впоследствии все эти угрозы оказались ложными.

Ранее НСН писала, что в Москве оказались «заминированы» все станции метро, столичные вокзалы, а также здания судов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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