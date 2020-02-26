Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Москве продолжается волна «минирований» различных объектов. На этот раз четыре районных суда столицы были эвакуированы после получения писем так называемых «почтовых террористов», рассылающих угрозы по e-mail.

«Чертановский, Басманный, Люблинский и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании», - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.