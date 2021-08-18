Московские следователи раскрыли убийство девушки 20-летней давности
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что столичными следователями были раскрыты жестокое убийство и изнасилование девушки, сообщает пресс-служба ведомства.
Преступление произошло в 2001 году. По версии следствия, четверо молодых людей, в том числе трое несовершеннолетних, обманом завели девушку на стройку на Ярцевской улице, где сначала изнасиловали её, а затем жестоко избили. От полученных травм пострадавшая скончалась и злоумышленники сбросили её тело в колодец шахты сточных вод.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении трёх мужчин в возрасте от 35 до 38 лет, которые были задержаны, а на допросе признали свою вину и дали подробные признательные показания. Кроме того, был допрошен ещё один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, так как на момент преступления ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Ранее Венгрия выдала России гражданина Армении Вардана Хачатряна, который был заочно осуждён за изнасилование 15-летней школьницы в 1994 году.
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