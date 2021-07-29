Венгрия выдала России заочно осужденного за изнасилование гражданина Армении
Гражданина Армении Вардана Хачатряна, который был заочно осуждён за изнасилование 15-летней школьницы, экстрадировали из Будапешта в Москву, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В сообщении говортся, что тяжкое преступление произошло в Ростове-на-Дону в 1994 году. Девочка в компании своей подруги после уроков отправилась в гости к её знакомому, где и подверглась насилию.
Правоохранители отметили, что Хачатрян покинул территорию России и долгое время его местонахождение было неизвестно, в связи с чем его объявили в международный розыск. На него завели уголовное дело, а в 2007 году признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.
Ранее в России на свободу вышел житель Рязанской области Виктор Мохов, сообщает Ura.ru. Мужчина, известный как «скопинский маньяк», отсидел 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек.
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