Московские полицейские задержали похитителя клапанов вентиляции Кремля
Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже электроклапанов вентиляции из здания на территории Кремля.
Задержанный – 21-летний уроженец Узбекистана. По данным правоохранителей, он украл семь клапанов в ходе реставрации здания Средних торговых рядов, входящих в Музейный комплекс «Московский Кремль», сообщает «Московский комсомолец».
В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей в декабре прошлого года, полиция задержала их по горячим следам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Президент Хорватии пожелал удачи Германии, «воюющей» с Россией
- Кригизия и Узбекистан определили госграницы
- Венгрия пообещала не допустить санкций Евросоюза против российской ядерной энергетики
- Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
- Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
- ФОМ: половина россиян ощущают тревогу
- Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар
- Чемезов назвал заявления о «снарядном голоде» ВС России полной ерундой
- В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
- Клишас: Евросоюз провалил операцию по легализации украденных российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru