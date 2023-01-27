Московские полицейские задержали похитителя клапанов вентиляции Кремля

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже электроклапанов вентиляции из здания на территории Кремля.

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Задержанный – 21-летний уроженец Узбекистана. По данным правоохранителей, он украл семь клапанов в ходе реставрации здания Средних торговых рядов, входящих в Музейный комплекс «Московский Кремль», сообщает «Московский комсомолец».

В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей в декабре прошлого года, полиция задержала их по горячим следам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КражаКремль
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