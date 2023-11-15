СМИ: Московские полицейские подбросили коллегам тело мужчины

Отмечается, что инцидент произошел 11 ноября. В полицию сообщили о том, что человек без сознания обнаружен на Бибиревской улице. Прибывшие на место силовики, не желая разбираться в произошедшем, перевезли погибшего в служебной машине к гаражам в соседнем районе. В рапорте полицейские указали, что мужчина ушел до их прибытия.

Оперативники другого района обнаружили погибшего через два дня. С помощью записи с камер видеонаблюдения удалось узнать, как тело попало на вверенную им территорию. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району (Ленинградская область). Чиновника обвиняют в получении взяток на восемь миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал “Радиоточка НСН».

