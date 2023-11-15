СМИ: Московские полицейские подбросили коллегам тело мужчины
Московские полицейские подбросили бездыханное тело мужчины коллегами из соседнего района. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел 11 ноября. В полицию сообщили о том, что человек без сознания обнаружен на Бибиревской улице. Прибывшие на место силовики, не желая разбираться в произошедшем, перевезли погибшего в служебной машине к гаражам в соседнем районе. В рапорте полицейские указали, что мужчина ушел до их прибытия.
Оперативники другого района обнаружили погибшего через два дня. С помощью записи с камер видеонаблюдения удалось узнать, как тело попало на вверенную им территорию. По факту случившегося ведется проверка.
Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району (Ленинградская область). Чиновника обвиняют в получении взяток на восемь миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал “Радиоточка НСН».
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