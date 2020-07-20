Московская полиция разыскивает устроивших танцы на МКАД
Полиция Москвы разыскивает неизвестных, которые перекрыли движение на МКАД и начали танцевать. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в сети появилось видео, где несколько человек вышли из автомобилей и устроили танцы на дороге, чем мешали движению других машин. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее сегодня сообщалось, что полиция проверяет факт стрельбы в столичной квартире на Рублевском шоссе. Стрельбу устроил владелец квартиры, спутав полицейских со взломщиками.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
- РФ и Узбекистан могут создать совместный лоукостер
- Спецэкспертиза подтвердила аутентичность останков царской семьи Романовых
- МИД РФ подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе
- «Мы принимаем бой!». Кадыров ответил Помпео на санкции
- Объявлено, когда начнётся суд над Ефремовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru