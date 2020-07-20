Московская полиция разыскивает устроивших танцы на МКАД

Полиция Москвы разыскивает неизвестных, которые перекрыли движение на МКАД и начали танцевать. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в сети появилось видео, где несколько человек вышли из автомобилей и устроили танцы на дороге, чем мешали движению других машин. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция проверяет факт стрельбы в столичной квартире на Рублевском шоссе. Стрельбу устроил владелец квартиры, спутав полицейских со взломщиками.

