В столичной квартире на Рублевском шоссе произошла стрельба
20 июля 202020:16
Полиция проверяет факт стрельбы в столичной квартире на Рублевском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, выстрелы произвел владелец квартиры, когда в дверь пытались попасть полицейские, прибывшие по вызову. В полицию позвонила девушка, находившаяся в гостях, которая заявила, что они не могут выбраться из квартиры, из-за утери ключей.
Отмечается, что владелец квартиры приняла полицейских за взломщиков. В результате инцидента никто не пострадал.
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20 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru