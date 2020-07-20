В столичной квартире на Рублевском шоссе произошла стрельба

Полиция проверяет факт стрельбы в столичной квартире на Рублевском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, выстрелы произвел владелец квартиры, когда в дверь пытались попасть полицейские, прибывшие по вызову. В полицию позвонила девушка, находившаяся в гостях, которая заявила, что они не могут выбраться из квартиры, из-за утери ключей.

Отмечается, что владелец квартиры приняла полицейских за взломщиков. В результате инцидента никто не пострадал.



