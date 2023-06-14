Мошенница украла у пожилой москвички свыше трех миллионов рублей
Гостья столицы под предлогом денежной реформы выманила у 90-летней москвички порядка 3,5 млн рублей. Об этом сообщил информационный портал «МВД Медиа».
Отмечается, что 41-летняя подозреваемая представилась жертве знакомой ее сына. Она рассказала потерпевшей о некой денежной реформе и необходимости обмена старых банкнот на новые, а также предложила свою помощь.
Поверив злоумышленнице, пожилая женщина отдала ей всю имеющуюся дома наличность. Когда аферистка ушла, пенсионерка догадалась об обмане и написала заявление в полицию.
Подозреваемую в преступлении удалось задержать. Она заявила правоохранителям, что успела потратить похищенные деньги. В отношении аферистки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.
Ранее крымские правоохранители задержали банду мошенников, жертвами которых стали 7000 россиян, отдавшие злоумышленникам 80 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко прогнозирует скорое завершение конфликта на Украине
- Два человека пострадали от обстрела в Курской области
- В Венгрии понадеялись на прекращение конфликта на Украине после избрания Трампа
- Кадыров попросил украинскую разведку помочь в поиске раненого Делимханова
- Главы новых регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования
- СМИ: Армия России уничтожила большую часть Bradley из-за просчетов ВСУ
- Пресс-служба Госдумы сообщила о ранении депутата Адама Делимханова
- Мошенница украла у пожилой москвички свыше трех миллионов рублей
- Суд отказался исключить Земфиру из реестра иноагентов
- Путин сменил посла России в Азербайджане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru