Мошенница украла у пожилой москвички свыше трех миллионов рублей

Отмечается, что 41-летняя подозреваемая представилась жертве знакомой ее сына. Она рассказала потерпевшей о некой денежной реформе и необходимости обмена старых банкнот на новые, а также предложила свою помощь.

Поверив злоумышленнице, пожилая женщина отдала ей всю имеющуюся дома наличность. Когда аферистка ушла, пенсионерка догадалась об обмане и написала заявление в полицию.

Подозреваемую в преступлении удалось задержать. Она заявила правоохранителям, что успела потратить похищенные деньги. В отношении аферистки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

Ранее крымские правоохранители задержали банду мошенников, жертвами которых стали 7000 россиян, отдавшие злоумышленникам 80 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

