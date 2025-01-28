Мошенники выманили у крымской пенсионерки две квартиры и более 10 млн рублей
Пенсионерка из Севастополя лишилась свыше 10 млн рублей и двух квартир из-за действий мошенников. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МВД.
Аферисты связались с 75-летней крымчанкой в ноябре 2024 года, представившись сотрудниками полиции, и попросили пожилую женщину помочь в поимке злоумышленников в рамках «операции» под грифом «секретно».
По указаниям мошенников пенсионерка избавилась от двух квартир. Частично она перевела деньги на реквизиты, продиктованные «силовиками», часть средств передала курьеру.
Впоследствии об обмане узнал сын пострадавшей, женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб оценивается в 13,4 млн рублей.
Ранее пенсионер выбросил с балкона 100 тысяч долларов по указке мошенников в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru