Мошенники выманили 14 млн рублей у двоих пенсионеров в Чите

В правоохранительные органы обратился 75-летний мужчина. По словам пострадавшего, его жене позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей не хватает 11 месяцев трудового стажа. Злоумышленник предложил жертве пересчитать стаж и записаться в электронную очередь, продиктовав код из полученного сообщения.

Впоследствии через мессендежер лжесотрудник банка сообщил женщине, что с ее банковской карты попытались украсть деньги, и предложил перевести вырученные от продажи автомобиля средства и все накопления на «безопасный счет». Пожилая пара лишилась 14,2 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист спас от мошенников пенсионерку, которая вызвала машину для поездки в банк. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

