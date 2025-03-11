Мошенники выманили 14 млн рублей у двоих пенсионеров в Чите
Пожилые супруги перевели мошенникам 14 млн рублей в Чите (Забайкальский край). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В правоохранительные органы обратился 75-летний мужчина. По словам пострадавшего, его жене позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей не хватает 11 месяцев трудового стажа. Злоумышленник предложил жертве пересчитать стаж и записаться в электронную очередь, продиктовав код из полученного сообщения.
Впоследствии через мессендежер лжесотрудник банка сообщил женщине, что с ее банковской карты попытались украсть деньги, и предложил перевести вырученные от продажи автомобиля средства и все накопления на «безопасный счет». Пожилая пара лишилась 14,2 млн рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге таксист спас от мошенников пенсионерку, которая вызвала машину для поездки в банк. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru