Мошенники в Москве заработали 30 млн рублей на фейковых ДТП

Полиция разоблачила мошенников в сфере автострахования, которые, по предварительным данным, заработали более 30 млн рублей на фейковых ДТП, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, злоумышленники использовали поддельные документы о наступлении страховых случаев, заявляя о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. Для получения страховых возмещений использовались расчетные счета подставных лиц.

Подозреваемые причастны к 100 аналогичным случаям мошенничества. Предполагаемого организатора махинаций и пять его подельников полицейские задержали на территории Московского региона и Волгоградской области. Возбуждено уже 16 уголовных дел по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в крупном размере).


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:АвтострахованиеМошенники
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