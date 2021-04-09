Мошенники в Москве заработали 30 млн рублей на фейковых ДТП
Полиция разоблачила мошенников в сфере автострахования, которые, по предварительным данным, заработали более 30 млн рублей на фейковых ДТП, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники использовали поддельные документы о наступлении страховых случаев, заявляя о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. Для получения страховых возмещений использовались расчетные счета подставных лиц.
Подозреваемые причастны к 100 аналогичным случаям мошенничества. Предполагаемого организатора махинаций и пять его подельников полицейские задержали на территории Московского региона и Волгоградской области. Возбуждено уже 16 уголовных дел по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в крупном размере).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- СМИ: Зеленский и Макрон обсудят эскалацию в Донбассе
- Мошенники в Москве заработали 30 млн рублей на фейковых ДТП
- Космический корабль «Ю. А. Гагарин» пристыковался к МКС
- СМИ: Учебный корпус Военно-космической академии загорелся в Петербурге
- Умер муж Елизаветы II принц Филипп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru