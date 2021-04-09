Мошенники в Москве заработали 30 млн рублей на фейковых ДТП

Кинотеатр «Художественный» открылся в Москве после реставрации Более 3,5 тысяч росгвардейцев в столице привились от коронавируса Группа мошенников в сфере автострахования разоблачена в Москве Дроги столицы во второй раз помоют с шампунем после зимы Премьера фильма «Гагарин. Лейтенант неба» состоится 12 апреля в парке «Зарядье»