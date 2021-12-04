Мошенники ограбили уборщицу нефтяной компании на 1,3 млн рублей
Неизвестные украли у москвички, работающей уборщицей в нефтяной компании, 1,3 млн рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Мошенники позвонили женщине 29 ноября и, представившись, сотрудниками банка, сообщили об угрозе счетам потерпевшей из-за действий злоумышленников. Затем предложили москвичке оформить кредит и перевести средства «для безопасности» на предложенный ими счет.
Уборщица перевела деньги, а затем поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Ранее неизвестные ограбили дом 54-летней уборщицы Дома приёмов «Газпрома», сообщает Life. Воры украли из дома в деревне Сосенки в Новой Москве 100 тысяч рублей и часы Patek Philippe, стоимость которых начинается от миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 974 / сут.
Умерли
280 тыс.+247 тыс. / сут.
Выздоровели
8,5 млн+35 182 / сут.
- Путин: «Единая Россия» достойно показала себя в «неординарных условиях»
- Мошенники ограбили уборщицу нефтяной компании на 1,3 млн рублей
- РУСАДА назначило Логинову на пост генерального директора
- Данных по омикрон-штамму еще очень мало - Проценко
- Вирусный иммунитет. Медики поспорили об угрозе «омикрона»
- Прокуратура начала проверку после взрыва на шахте в Свердловской области
- В России за сутки зарегистрировано 32 974 случая коронавируса
- Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 в Тюменской области
- В шахте Бурятии погиб человек во время взрывных работ
- Курс биткоина снизился до 42 тысяч долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru