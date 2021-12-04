Мошенники ограбили уборщицу нефтяной компании на 1,3 млн рублей

Неизвестные украли у москвички, работающей уборщицей в нефтяной компании, 1,3 млн рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Мошенники позвонили женщине 29 ноября и, представившись, сотрудниками банка, сообщили об угрозе счетам потерпевшей из-за действий злоумышленников. Затем предложили москвичке оформить кредит и перевести средства «для безопасности» на предложенный ими счет.

Уборщица перевела деньги, а затем поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Ранее неизвестные ограбили дом 54-летней уборщицы Дома приёмов «Газпрома», сообщает Life. Воры украли из дома в деревне Сосенки в Новой Москве 100 тысяч рублей и часы Patek Philippe, стоимость которых начинается от миллиона рублей.

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ФОТО: pixabay.com
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