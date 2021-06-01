Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем

Президент России Владимир Путин рассказал, что его мама вынуждена была заниматься самой простой работой, сообщает ТАСС.

«Нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», - вспомнил российский лидер на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», которая прошла в режиме видеосвязи.

В ходе беседы с семьей Каньшиных из Благовещенска глава государства предположил, что Ольга Каньшина работает уборщицей для того, чтобы «высвобождать время и ухаживать за детишками».

Ранее Путин призвал регионы РФ расширить программы поддержки семей, сообщает RT. По его словам, в первую очередь следует обращать внимание на многодетные семьи.