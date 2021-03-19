Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в сети

Компания Group-IB обнаружила в сети несколько тысяч мошеннических сайтов, которые замаскированы под страницы популярной в России государственной лотереи «Столото», сообщает «Лента.ру».

Эксперты фирмы рассказали, что с помощью данных ресурсов киберпреступники получали данные банковских карт россиян. При этом афера была многоступенчатой, со множеством этапов, предусматривающих переход на фейковые страницы по фишинговым ссылкам из мессенджеров и соцсетей.

Специалисты Group-IB отметили, что впервые обнаружили эту схему ещё в марте 2020 года. С тех пор было заблокировано 2,7 тысячи мошеннических сайтов, 84 почтовых адресов, 5,6 тысячи аккаунтов и групп в соцсетях.

В Group-IB напомнили, что письма с обещанием бесплатных билетов или сообщением о внезапном выигрыше в лотерее, в которой человек не участвовал, безусловно рассылаются мошенниками. Гражданам посоветовали внимательно изучать адрес сайта, а чтобы обезопасить себя от перехода на поддельную страницу стоит добавить в закладки подлинный портал лотереи.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов посоветовал критично относиться к любой входящей информации, сообщает RT.

