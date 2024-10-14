Мосгорсуд счел законным арест сооснователя DOXA
Мосгорсуд признал заочный арест экс-редактора и сооснователя журнала DOXA (признан нежелательной организацией и иноагентом) Армена Арамяна (внесен в перечень экстремистов и террористов) законным. Об этом адвокат Арамяна Леонид Соловьев сообщил агентству ТАСС.
Отмечается, что решение столичного Басманного суда осталось неизменным, двухмесячный срок ареста начнет исчисляться после экстрадиции Арамяна в Россию или его задержания на российской территории.
Арамяна обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Ранее автор Telegram-канала «Женская власть» журналистка Залина Маршенкулова (признана в РФ иноагентом) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров
- Онищенко: При вирусе Марбург для заболевшего все начинается резко и серьезно
- Правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО
- В Госдуме призвали не возобновлять массовую льготную ипотеку
- The Cure планируют выпустить еще два новых альбома
- СМИ: Жительница Подмосковья умерла после удаления всех 32 зубов
- Дочь Навального рассказала о работе в избирательном штабе Камалы Харрис
- ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ
- СМИ: Школьник выпал из окна в Самаре во время урока
- Песков: Россия никогда не двигалась к границам НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru