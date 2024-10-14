Мосгорсуд счел законным арест сооснователя DOXA

Отмечается, что решение столичного Басманного суда осталось неизменным, двухмесячный срок ареста начнет исчисляться после экстрадиции Арамяна в Россию или его задержания на российской территории.

Арамяна обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Ранее автор Telegram-канала «Женская власть» журналистка Залина Маршенкулова (признана в РФ иноагентом) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

