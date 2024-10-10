Журналистку Маршенкулову включили в список террористов и экстремистов
Автор Telegram-канала «Женская власть» журналистка Залина Маршенкулова (признана в РФ иноагентом) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Маршенкулова Залина Хамидовна, 05.06.1986 г.р. , г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», - говорится в перечне.
В отношении лиц, попавших в данный список Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов экс-редактора студенческого онлайн-издания DOXA Армена Арамяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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