Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Некоглая на экстрадицию в Молдавию

Московский городской суд рассмотрит жалобу на решение нижестоящего суда выдворить из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), сообщает ТАСС.

СМИ: Блогер Некоглай задержан в Москве

«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу, 11 ноября, на 13:00 часов», — уточнили в суде.

До выдворения из страны блогер опубликовал пародию на российского военного.

Ранее стало известно, что Блогера Некоглая экстрадируют из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МолдавияБлогерМосгорсудЭкстрадиция
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