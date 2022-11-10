Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Некоглая на экстрадицию в Молдавию
Московский городской суд рассмотрит жалобу на решение нижестоящего суда выдворить из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), сообщает ТАСС.
«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу, 11 ноября, на 13:00 часов», — уточнили в суде.
До выдворения из страны блогер опубликовал пародию на российского военного.
Ранее стало известно, что Блогера Некоглая экстрадируют из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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