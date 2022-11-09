СМИ: Блогер Некоглай задержан в Москве

Блогера Некоглая задержали в Москве сообщил РБК со ссылкой на Роберто Панчвидзе - главу агентства INVITE, которое представляет интересы блогера.

«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — заявил президент агентства.

По данным РБК, сотрудники МВД пришли домой к Некоглаю, проживающему в районе Москва-Сити.

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Блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), как сообщает Telegram-канала Mash, гражданин Молдавии. Его задержали до выяснения личности, так как он отказался предоставить полицейским свой паспорт.

Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил»). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона.

Ранее Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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