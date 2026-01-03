Мосгорсуд признал законными приговоры по делу о краже у Чубайса

Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда по уголовному делу о краже имущества у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из осужденных Вячеслава Макарова.

Отмечается, что Мосгорсуд подтвердил законность приговора, вынесенного Хамовническим судом Москвы, и не стал вносить в него изменения.

Известно, что общая сумма ущерба по делу оценивалась в 65 млн рублей. Потерпевшими были признаны Чубайс и компания «Тилсок». Уголовное дело было возбуждено в 2017 году и касалось кражи имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса с гостевым и жилым домами, а также с гаражом и земельным участком. Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле 2022 года.