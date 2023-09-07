Мосгорсуд приговорил российского студента к шести годам колонии за госизмену

Отмечается, что Вердиян был арестован 8 ноября прошлого года. Он намеревался передать иностранной разведке информацию, составляющую гостайну, но не успел, поскольку его смогли остановить сотрудники ФСБ. О каких именно материалах идет речь, не уточняется, поскольку они имеют гриф «секретно».

Ранее жителя Железногорска Курской области приговорили к 20 годам заключения по делу о госизмене, приготовлении к диверсии организованной группой и незаконном сбыте наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

