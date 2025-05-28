Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте экс-владельца банка «Югра»

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы об аресте по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества экс-владельца лишившегося лицензии банка «Югра» Алексея Хотина, который уже приговорен к 9 годам лишения свободы за растрату. Об этом сообщило РИА Новости.

Экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому делу о мошенничестве

Новое уголовное дело возбуждено по статьям «Создание преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Представители защиты отказались комментировать решение Мосгорсуда. Сам Хотин принял участие в заседании суда посредством видео-конференц-связи.

Ранее Коптевский районный суд Москвы взыскал с Хотина более 14,1 млрд рублей в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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