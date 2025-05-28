Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте экс-владельца банка «Югра»
Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы об аресте по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества экс-владельца лишившегося лицензии банка «Югра» Алексея Хотина, который уже приговорен к 9 годам лишения свободы за растрату. Об этом сообщило РИА Новости.
Новое уголовное дело возбуждено по статьям «Создание преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере».
Представители защиты отказались комментировать решение Мосгорсуда. Сам Хотин принял участие в заседании суда посредством видео-конференц-связи.
Ранее Коптевский районный суд Москвы взыскал с Хотина более 14,1 млрд рублей в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк), сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте экс-владельца банка «Югра»
- Премьерой оперы Родиона Щедрина в Москве завершится фестиваль «Золотая Маска»
- Зеленский отказался от российско-украинских переговоров в Белоруссии
- Эфир НАШЕго Радио пройдет в открытой студии в Великом Новгороде
- Лукашенко потребовал обеспечить картошкой Россию и Белоруссию
- Минобороны: Российские войска освободили Константиновку и Зеленое Поле
- Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ
- Представитель Киркорова призвала не верить слухам о здоровье певца
- Актера Василия Фунтикова похоронят на Хованском кладбище Москвы
- Директор завода ЧФ уличен в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru