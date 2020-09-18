Мосгорсуд оставил Фургала в СИЗО

Мосгорсуд в пятницу, 18 сентября, подтвердил законность решения Басманного суда столицы о продлении ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, отклонив просьбы его адвокатов освободить подзащитного из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, Фургал участвовал в нём по видеосвязи. Он вновь выразил мнение, что его незаконно содержат под стражей и незаконно предъявляют обвинение.

«Я не совершал данные деяния, я честно жил и работал. И выполнял все свои обязательства», - сказал он, обращаясь к журналистам.

Ранее Фургалу продлили арест до 9 декабря. Он находится в СИЗО «Лефортово», где делит камеру с обвиняемым в коррупции бывшим министром Михаилом Абызовым, пишет Ura.ru.

Фургала задержали в Хабаровске 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, а также в организации покушения ещё на одного бизнесмена. Политик вину не признал.

