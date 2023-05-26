Мосгорсуд дал пожизненный срок бывшему сотруднику МВД за убийство девочки в Тюмени
Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД РФ Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе суда.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.
Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Заседания суда проходили в закрытом режиме.
Следствие выяснило, что 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа одного из жилых домов в Тюмени встретил незнакомую девочку и заманил ее в свою арендованную в том же доме квартиру. После убийства тело девочки он хранил у себя в квартире. Только в конце августа убитого ребенка обнаружили в труднодоступном месте на берегу озера.
Изначально дело слушалось в Тюмени, однако позднее его передали в Мосгорсуд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru