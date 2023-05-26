Мосгорсуд дал пожизненный срок бывшему сотруднику МВД за убийство девочки в Тюмени

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД РФ Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Заседания суда проходили в закрытом режиме.