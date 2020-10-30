Мощное землетрясение накрыло Грецию и Турцию

Сильное землетрясение произошло в Греции и Турции магнитудой до 6,6. Такие данные приводит сейсмическая лаборатория Афинского университета.

Очаг располагался примерно в 24 километрах северо-западнее острова Самос на глубине 10 километров, отмечает RT.

Землетрясение в Эгейском море вызвало разрушение строений в провинции Измир на западе Турции. Не менее десяти домов рухнули в районе Байраклы. Значительные повреждения построек отмечаются также в измирском районе Борнова.

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. На месте ЧП работают экстренные службы.

