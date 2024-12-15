Моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212»

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212». Один из них погиб, сообщает пресс-служба МЧС.

«Волгонефть 212» получил сильные повреждения при шторме и сел на мель. Второй танкер, «Волгонефть 239» лег в дрейф.

МЧС: оба танкера в Керченском проливе еще не затонули

На борту «Волгонефть 212» моряков уже не осталось. На борту «Волгонефть 239» находились 14 человек экипажа. В МЧС рассказали, что судьба еще четырех моряков пока неизвестна.

Оба танкера подали сигнал бедствия утром в воскресенье, 15 декабря. К ним направили спасательные суда и вертолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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