Моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212»

На борту «Волгонефть 212» моряков уже не осталось. На борту «Волгонефть 239» находились 14 человек экипажа. В МЧС рассказали, что судьба еще четырех моряков пока неизвестна.



Оба танкера подали сигнал бедствия утром в воскресенье, 15 декабря. К ним направили спасательные суда и вертолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

