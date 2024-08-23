Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»
23 августа 202412:48
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов идут в морском порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Накануне в порту на косе Чушка в Керченском проливе паром с топливными цистернами затонул после атаки ВСУ, напоминает «Свободная пресса». На объекте ввели особый режим.
«Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — отметили в оперштабе.
Ведомство подчеркнуло, что Керченская паромная переправа временно приостановит работу на период устранения последствий ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru