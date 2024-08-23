Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов идут в морском порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Паром в порту «Кавказ» после атаки затонул наполовину

Накануне в порту на косе Чушка в Керченском проливе паром с топливными цистернами затонул после атаки ВСУ, напоминает «Свободная пресса». На объекте ввели особый режим.

«Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — отметили в оперштабе.

Ведомство подчеркнуло, что Керченская паромная переправа временно приостановит работу на период устранения последствий ЧП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский Край

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