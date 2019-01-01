Морпех утонул с бронетранспортером на Балтфлоте

Трагедия случилась на Балтийском флоте во время учений в Калининградской области. При высадке десанта с корабля на полигоне «Хмелевка» погиб морской пехотинец, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное следственное управление по Балтийскому флоту.

По данным источника агентства, бронетранспортер не доплыл до берега и затонул. Другие военнослужащие, находившиеся в БТР, сумели спастись. По факту трагического случая возбуждено уголовное дело.

