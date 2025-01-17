Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах
Покинувшего Россию и признанного Минюстом иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иностранных агентах, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело в отношении музыканта было возбуждено в сентябре прошлого года. Сообщалось, что певец может быть объявлен в розыск.
Впоследствии Моргенштерн удалил в Telegram-канале все публикации, под которыми он должен был указать свой статус.
Ранее зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) обвинили в повторном распространении материалов без иноагентской маркировки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru