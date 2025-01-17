Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах

Уголовное дело в отношении музыканта было возбуждено в сентябре прошлого года. Сообщалось, что певец может быть объявлен в розыск.

Впоследствии Моргенштерн удалил в Telegram-канале все публикации, под которыми он должен был указать свой статус.

Ранее зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) обвинили в повторном распространении материалов без иноагентской маркировки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

